В Ненецком автономном округе погибли первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков.

Об этом официально сообщили в пресс-службе компании. Мерзляков и Габриелян стали жертвами несчастного случая во время путешествия по тундре на вездеходах.

Еще два человека, в том числе жена Габриеляна, после того как машины опрокинулись в воду успели спастись.

Владимир Габриелян

Согласно официальным данным, четыре человека на двух вездеходах "Шерп" двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Большая Бугряница обе машины перевернулись, после чего "их потащило в море". Два человека, Алена Габриелян и Сергей Ольсевич, смогли выбраться.

Спасатели нашли тела погибших в районе села Шойна с признаками переохлаждения, заявил источник РИА Новости. Тела погибших доставят вертолетом в Нарьян-Мар, где будут проведены опознание и судебно-медицинская экспертиза.

По словам выжившего в экспедиции Ольсевича, успев выбраться из своего авто, они с Аленой Габриелян видели, как унесло вездеход, в котором были Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков.

«Около пяти часов они вызывали по радиостанции Владимира Габриеляна. Но он со своим спутником Сергеем Мерзляковым уже не выходили на связь. Ольсевич и Елена решили вернуться пешком, пройдя 25 км, они вышли к селу», - сообщал телеграм-канал BAZA.

Спасатели начали поиски топ-менеджера VK спустя почти 12 часов после исчезновения - место, где пропал вездеход, считается труднодоступным, поэтому в МЧС ждали рассвета.

Через несколько часов тела пропавших обнаружили спасатели на берегу реки Песцовая.

В Сети также появилось видео архивных кадров из недавней экспедиции с участием Габриеляна.

Добавим, что до этого произошла целая серия загадочных смертей российских топ-менеджеров.

Так, Александр Туляков, топ-менеджер по финансам и безопасности «Газпрома» найден повешенным на следующий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

18 апреля в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, его жена и дочь.

19 апреля на испанском курорте Льорет-де-Мар были найдены мертвыми бывший топ-менеджер "Новатек" Сергей Протосеня, его жена и дочь.

В мае стало известно о странной гибели бывшего топ-менеджера "Лукойла" Александра Субботина.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев "переобулся" и встал на сторону агрессора.

Также сообщалось, что россиянам разъяснили мощный месседж президента Украины Владимира Зеленского с фронта.

Также Politeka.net писала, что у Дмитрия Медведева, сына которого могут выгнать из США, случилась истерика.