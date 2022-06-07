Лукашенко боится, что путин отстранит его от власти, поэтому может напасть на Украину.

Единственная причина, по которой самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко может отдать приказ напасть на Украину – это потеря собственного "трона". Белорусский диктатор боится, что путин может отстранить его от власти. Сейчас Лукашенко держится за КГБ РБ, так как эта структура относительно свободна от российского влияния. Внутри КГБ даже начались чистки от пророссийских офицеров. Такой мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

"Это почти единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у путина, кроме физической ликвидации. Поэтому Лукашенко ищет консенсус с обществом, народным ополчением, мол, "если вы меня защитите, я гарантирую, что мы не вступим в войну с Украиной", — говорит Жданов.

Эксперт также рассказал, почему в КГБ Беларуси сейчас проходят чистки от пророссийских офицеров. Так, по его словам, сейчас проводят чистки среди офицеров среднего и нижнего звена. Пророссийски настроенных силовиков увольняют под лозунгом "дорогу молодым".

"На самом деле в окружении Лукашенко мало лояльных к россии силовиков. Его КГБ более независимо, поэтому он за него и держится", - считает Жданов.

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