Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ. Бои за город продолжаются.

На Северодонецком направлении в районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники его откинули.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск враг проводит инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, но успеха не имел и отошел.

Как сообщают в Генштабе, на Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации.

Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Враг также нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное, в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавлівському и Запорожском направлениях вел обстрелы по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутівка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Оккупанты ударили авиацией по Нью-Йорку и ракетами - по населенному пункту Курахово.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей и минирует местность.

Напомним, оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.

Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.

Кроме того Politekа.net писала, что Борис Джонсон раскритиковал идею уступок путину.