Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил известный украинский журналист Роман Цымбалюк.

По словам журналиста, новым командиром 1 армейского корпуса «ДНР» назначен полковник Олег Николаевич Сеньков. До этого Сеньков командовал 42 мотострелковой дивизией (в/ч 27777, Ханкала, Чеченская республика), а до этого 7 военной базой (в/ч 09332, Гудаута, Республика Абхазия).

«За свою службу Сеньков зарекомендовал себя как карьерист, который готов на все, лишь бы получить желаемую должность и звание. Для Сенькова назначение на должность командира 1 АК – это так сильно желаемая генеральская звезда и возможность назначения на одну из руководящих должностей в Южном округе. Поэтому в способах и методах достижения задуманного Олег Николаевич себя ограничивать точно не будет», - рассказал журналист.

Также Цымбалюк со ссылкой на офицеров 1 армейского корпуса сообщил, что, не успев вступить на должность, Сеньков уже зарекомендовал себя как “конченая мразь”.

Так, на первом же совещании с командирами подчиненных воинских частей он не стеснялся в выражениях и заявил, что “все задачи необходимо выполнить во что бы то не стало”, несмотря на потери в личном составе – военнослужащих 1 и 100 бригад и 11 полка "ДНР".

«Благодаря своим высказываниям большинство подчиненных командиров уже желают Сенькову смерти, и готовы сделать все для того, чтоб он поскорее присоединился к Кутузову», - заверил Цымбалюк.

Напомним, ранее Цымбалюк сообщал, что командир 1 армейского корпуса «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов (до назначения на «ДНР» занимал должность начальника штаба 29 общевойсковой армии Восточного военного округа), командуя подразделениями не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с пониманием того, какие будут потери.

В свою очередь общественный деятель и боец ВСУ Евгений Карась сообщал, что гибель Кутузова шокировала российских пропагандистов.

"Гибель этого генерала была настолько для них критической, что российская пропаганда не смогла о ней молчать. И моральный удар и шок был таким большим, что им пошло указание - постить о гибели хоть каких-то украинских офицеров в боях за прошедшие дни. Чтобы перекрыть потерю генерала. Может, я преувеличиваю, но гибель генерал-майора – это как 1/3 «Москвы», которая стала субмариной", - комментировал Карась гибель Кутузова.

Напомним, в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия.

Также сообщалось, что россияне начали отводить свои войска - названо направление.

Кроме того Politeka.net сообщала, что враг увеличил применение авиации и очень боится контрнаступления ВСУ.