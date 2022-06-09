"Фактически три месяца продолжаются активные боевые действия, и каких-либо перспектив того, что Украина упадет, нет и близко".

Об этом в интервью Obozrevatel заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев напомнил, что за эти 104 дня путинские генералы уже неоднократно были вынуждены корректировать свои первоначальные планы. Более того - становится меньше и самих генералов. По словам эксперта, причин того, что в российской армии гибнет так много старших офицеров несколько: это и их присутствие на передовой, и результат работы украинских снайперов.

"С одной стороны, генералитет РФ имеет недоверие к младшим офицерам, с другой стороны, эти младшие офицеры не имеют инициативы. Соответственно, российские военачальники достаточно высокого ранга, старшие офицеры вынуждены брать управление войсками и подразделениями тактического уровня на себя. Безусловно, для украинских снайперов, для подразделений украинской артиллерии такие чиновники являются приоритетной целью", - пояснил Селезнев.

По словам эксперта, снайперы "работают" по ним и уничтожают, потому что гораздо проще ликвидировать одного военачальника, который организует операцию или наступательные действия, чем убивать солдат в одиночку.

"Фактически так наступающие подразделения российской армии обезглавливаются, чтобы сбить темп и напряженность наступления. Мы уже слышали, что наши артиллеристы отработали высокоточными снарядами, выпущенными из американских класса гаубиц М777, по пункту управления и узлах связи, с помощью которых раздаются распоряжения и приказы, и по пунктам, где находились боеприпасы", - рассказал эксперт.

Напомним, на днях украинские бойцы ликвидировали очередного русского генерала Романа Кутузова.

Россиянки уже нашли ему замену, но уже даже подчиненные желают ему смерти.

Также Politeka.net писала, что русские начали отводить свои войска - названо направление.