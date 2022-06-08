Об этом в интервью Obozrevatel заявил военный эксперт Владислав Селезнев.
По его словам, официально озвученная цифра – это лишь предварительные подсчеты.
«Думаю, они делаются с акцентом на уменьшение потерь. Даже если мы отталкивается от этой цифры, мы должны взять, как минимум, втрое большую цифру, связанную с ранеными, с психотравмами, дезертирами», - пояснил Селезнев.
По словам эксперта, потери российской армии являются катастрофическими. И они, безусловно, не способствуют повышению морального духа.
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«Мы слышим это из перехватов разговоров, которые проводит СБУ. Иногда у врага настроения, близкие к истерии», - рассказал эксперт.
Селезнев также отметил, что несмотря на это у россиян еще достаточно возможностей для пополнения своей армии. Как за счет «упоротых пропагандой персонажей», так и за счет регионов, в которых продолжается скрытая мобилизация.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие потери оккупантов в живой силе на 8 июня составляют уже 31 500 тыс. человек.
Также сообщалось, что в Офисе президента Украины уточнили, хватает ли людей и оружия на фронте.
Кроме того Politeka.net писала, что оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.
Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.