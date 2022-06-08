У российских захватчиков настроения близки к истерическим – масштабы их потерь в войне против Украины катастрофические.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, официально озвученная цифра – это лишь предварительные подсчеты.

«Думаю, они делаются с акцентом на уменьшение потерь. Даже если мы отталкивается от этой цифры, мы должны взять, как минимум, втрое большую цифру, связанную с ранеными, с психотравмами, дезертирами», - пояснил Селезнев.

По словам эксперта, потери российской армии являются катастрофическими. И они, безусловно, не способствуют повышению морального духа.

«Мы слышим это из перехватов разговоров, которые проводит СБУ. Иногда у врага настроения, близкие к истерии», - рассказал эксперт.

Селезнев также отметил, что несмотря на это у россиян еще достаточно возможностей для пополнения своей армии. Как за счет «упоротых пропагандой персонажей», так и за счет регионов, в которых продолжается скрытая мобилизация.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие потери оккупантов в живой силе на 8 июня составляют уже 31 500 тыс. человек.

Также сообщалось, что в Офисе президента Украины уточнили, хватает ли людей и оружия на фронте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.

Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.