Там неизвестный устроил поджог военкомата Ленинского и Фрунзенского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.
ЧП произошло утром – подойдя к зданию, мужчина облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар.
Прибывшие на место пожарные спасатели погасили возгорание. По данным СМИ, от поджога пострадала лишь часть стены около главного входа.
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«Военнослужащие меняют поврежденные огнем доски и разгоняют народ — не дают снимать и просят не мешать им работать», - сообщают СМИ.
Подозреваемого в поджоге продолжают разыскивать.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в россии военкоматы горят десятками.
По его словам, такие действия, в том числе совершаются с целью срыва мобилизации в РФ.
"Для чего жечь военкоматы? Там сгорают документы. Как тебя вызвать, если непонятно, кто ты и существуешь ли ты вообще. То есть россиянин, сжегший военкомат, избавляет себя от перспективы мобилизации", — пояснял Арестович.
Напомним, российская армия несет катастрофические потери в Украине.
Также сообщалось, что российских оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупантов возвращают из Луганской области в Россию.