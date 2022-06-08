Максим Галкин заявил, что продолжит высмеивать российских правителей и обвинил их в разворовывании страны.

Как сообщает Politeka.net, известный российский комик и шоумен записал видеообращение, которым поделилась в Инстаграм его супруга Алла Пугачева.

Как известно, Галкин с первых дней войны поддержал Украину. А на днях артист выступил на благотворительном концерте в Израиле, жестко высмеяв главных российских пропагандистов.

Позицию Галкина активно осуждают в россии, обвиняя его в поливании грязью собственной страны. Сам артист решил ее прояснить.

«Запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я, как сатирик, имею на это право», - заявил Галкин.

Он пообещал, что продолжит выступать с такой же риторикой.

«Я всегда был за народ. Не за звания, не за подачки с государственного стола. Я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом как могу буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой россии», - подытожил Галкин.

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