Как сообщает Politeka.net, известный российский комик и шоумен записал видеообращение, которым поделилась в Инстаграм его супруга Алла Пугачева.
Как известно, Галкин с первых дней войны поддержал Украину. А на днях артист выступил на благотворительном концерте в Израиле, жестко высмеяв главных российских пропагандистов.
Позицию Галкина активно осуждают в россии, обвиняя его в поливании грязью собственной страны. Сам артист решил ее прояснить.
«Запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков, высмеивал лживых жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я, как сатирик, имею на это право», - заявил Галкин.
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Он пообещал, что продолжит выступать с такой же риторикой.
«Я всегда был за народ. Не за звания, не за подачки с государственного стола. Я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире и богатстве, а не в нищете и изоляции. Поэтому я своим юмористическим словом и делом как могу буду высмеивать тех, кто стоит на пути развития моей любимой россии», - подытожил Галкин.
Напомним, Горбунов на эмоциях высказался о поведении пожилых украинцев.
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