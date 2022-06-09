Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на странице, посвященной писателю в Facebook.
Именно Белинский является автором знаменитых книг-бестселлеров «Страна Моксель, или Московия», «Москва ордынская», «Украина-Русь», каждая из которых стала выдающимся событием культурной жизни Украины.
«Владимир Белинский был подвижником, который дал украинцам и миру такие знания о нашей истории, которых не способны были предложить целые академические институты.
Белинский – один из тех, кто аргументированно и ярко доказал, что Московия не имеет ничего общего с Русью, а берет свое происхождение от угро-финских и тюркских народов.
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Он смело вступал в дискуссии с любыми научными авторитетами и выигрывал полемику, доказывая рабскую сущность и преступность Москвы», - говорится в сообщение.
Писателю было 86 лет.
"Россия порождена и воспитана в безобразной и униженной школе монгольского рабства. Сильной она стала только потому, что в мастерстве рабства оказалась непревзойденной. Даже и тогда, когда Россия стала независимой, она и дальше оставалась страной рабов", – говорил Билинский.
"Очень, очень жаль! Настоящий сын Украины. Пусть земля ему будет пухом!», «Вечная память", - пишут в комментариях пользователи соцсети.
Напомним, Арестович рассказал, что Путин устроил "взбучку" своим генералам.
Как сообщала Politeka, россияне будут массово отказываться ехать воевать в Украину.
Также Politeka писала, что боец раскрыл, что на самом деле нужно россиянам в Украине.