Как сообщает Reuters, под колесами авто погибла учительница, которая в тот момент находилась на тротуаре с учениками.
Ранения также получили 14 школьников. Известно, что некоторые подростки в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, авто злоумышленника вылетело на тротуар дважды. Несчастье произошло в популярном торговом районе города.
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Водителя задержали прохожие.
По словам полицейских, злоумышленник, судя по всему, страдает психическим заболеванием. Также сообщается, что он армянин немецкого происхождения.
Известно, что учительница сопровождала 10-классников из небольшого городка Бад-Арользен в земле Гессен в центральной Германии.
Напомним, украинки стали жертвами трагедии на железной дороге в Германии.
Также сообщалось, что в Украине растет количество жертв трагедий на воде.
Кроме того Politeka.net писала о несчастном случае, в результате которого погибли топ-менеджеры российского "Вконтакте".