29-летний мужчина врезался в толпу людей в Берлине, а затем влетел в витрину магазина.

Как сообщает Reuters, под колесами авто погибла учительница, которая в тот момент находилась на тротуаре с учениками.

Ранения также получили 14 школьников. Известно, что некоторые подростки в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, авто злоумышленника вылетело на тротуар дважды. Несчастье произошло в популярном торговом районе города.

Bundeskanzler Olaf #Scholz hat den tödlichen Vorfall mit einem Auto nahe der #Berlin|er Gedächtniskirche als "grausame Amoktat" bezeichnet und den Opfern sein Mitgefühl ausgesprochen. Viele Schüler wurden verletzt, eine Lehrerin starb. https://t.co/X0M3EyUxZg — BR24 (@BR24) June 9, 2022

Водителя задержали прохожие.

По словам полицейских, злоумышленник, судя по всему, страдает психическим заболеванием. Также сообщается, что он армянин немецкого происхождения.

#Internacional | El conductor del auto color gris acabó estrellándose contra la vitrina de un comercio cerca de la estación de tren de Berlín Zoo. Hay una docena de heridos, cinco de ellos con lesiones de gravedad.https://t.co/TRsS40Z10N — elsalvador.com (@elsalvadorcom) June 9, 2022

Известно, что учительница сопровождала 10-классников из небольшого городка Бад-Арользен в земле Гессен в центральной Германии.

Am Mittwoch raste ein Auto am Breitscheidplatz in Berlin in eine Menschenmenge. Was wir bislang wissen - und was noch unbekannt ist. https://t.co/DQ3Vhfp095 pic.twitter.com/WkkEu6V6Aw — Blaulicht Berlin (@BM_Polizei) June 9, 2022

Напомним, украинки стали жертвами трагедии на железной дороге в Германии.

Также сообщалось, что в Украине растет количество жертв трагедий на воде.

Кроме того Politeka.net писала о несчастном случае, в результате которого погибли топ-менеджеры российского "Вконтакте".