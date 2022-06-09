Российские оккупанты в ближайшие месяцы могут осуществить наступление на два украинских областных центра – Николаев и Запорожье.

Об этом заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в комментарии Reuters.

По его словам, пока украинская сторона не наблюдает больших скоплений вражеских сил для атаки, но ситуация может резко измениться.

Виталий Ким сообщил, что за последние недели украинские защитники достигли некоторого успеха в контратаках в Херсонской области. Чиновник также добавил, что артиллерийские системы, которые поставляются с Запада, уже приносят пользу Украине, и это "лишь вопрос времени", когда ВСУ отвоюют значительные территории на юге.

Как передает издание, сейчас враг и ВСУ сосредоточили большую часть ресурсов на Донбассе, но судьба украинской береговой линии Черного моря в Николаеве и Одессе имеет решающее значение для обеспечения будущего экономики страны.

Ким пояснил, что для прорыва ВСУ на юге Украине вероятно потребуется больше сил – либо за счет высвобождения их на востоке, либо путем дополнительной мобилизации. И Киев понимает, что до сих пор существует риск атаки рф на областные центры юга.

"В ближайшие месяцы, я думаю, у оккупантов есть некоторые возможности для наступления на Николаев и Запорожье. Хотя мы не видим ни перегруппировки, ни больших скоплений войск для атаки", – заявил Ким.

Напомним, Арестович рассказал, что путин устроил "взбучку" своим генералам.

Как сообщала Politeka, мэр Мелитополя рассказал об изменении планов оккупантов.

Также Politeka писала, что стали известны подробности ликвидации российских офицеров.