Как сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, огонь охватил территорию площадью 700 кв. метров – горел склад завода, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма.
«Кто-то неудачно покурил», «Ого. Это непростой завод, очень непростой», «Это тот завод, что прицелы делал? Действительно, какое-то странное стечение обстоятельств. Курить вредно!», «Как горит, как полыхает, хоть бы дождь не пошел», - комментируют кадры пожара пользователи Twitter.
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Напомним, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.
Также сообщалось, что оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.
Кроме того, Politeka.net писала о крупном пожаре в бизнес-центре в Москве.
Ранее стало известно о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за пожара на складах резины и пластика.
Для ликвидации огненного ЧП пригнали даже пожарный поезд.