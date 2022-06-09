Недалеко от Москвы на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ, огонь охватил территорию площадью 700 кв. метров – горел склад завода, на котором, в частности, производится военная оптика — от биноклей до оптических прицелов.

В подмосковном Сергиевом Посаде кто то неудачно покурил на складе Загорского оптико-механического завода. pic.twitter.com/9jxLx8l9JK — Злой Тамбовский котяра (@SingerBaritone) June 8, 2022

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть огромный столб черного дыма.

«Кто-то неудачно покурил», «Ого. Это непростой завод, очень непростой», «Это тот завод, что прицелы делал? Действительно, какое-то странное стечение обстоятельств. Курить вредно!», «Как горит, как полыхает, хоть бы дождь не пошел», - комментируют кадры пожара пользователи Twitter.

Напомним, в россии продолжают гореть военкоматы. Один из последних случаев произошел во Владивостоке. Там неизвестный мужчина, подойдя к зданию, облил тряпку воспламеняющейся жидкостью, чиркнул спичкой и швырнул к дверям. Начался пожар, который, впрочем, быстро затушили.

Также сообщалось, что оккупантов под Киевом сожгли вместе с награбленным.

Кроме того, Politeka.net писала о крупном пожаре в бизнес-центре в Москве.

Ранее стало известно о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за пожара на складах резины и пластика.

Для ликвидации огненного ЧП пригнали даже пожарный поезд.