Множество беларусов помогает нам в войне с Россией. Разговоры о братских народах обрели крайне негативный окрас, по понятными причинам.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Беларусский народ для нас действительно братский. На это указывает не только история, но и действия.

Много беларусов помогает нам разведданными. Выведение из строя железнодорожной инфраструктуры на тех участках, где шли поставки российского вооружения, сыграли значительную роль в защите Киева.

Беларусская армия отказалась и отказывается принимать участие в войне против Украины. Несмотря на провокации со стороны российских вооружённых сил, мы не наносили удары по беларусской територии. Ни один разорвавшийся снаряд не должен омрачить наши взаимоотношения.

После нашей победы, нам ещё строить тесные международные отношения с беларусами. И они должны строится на доверии и взаимопонимании", - заявил Арестович.

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