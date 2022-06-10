Умер известный украинский художник-карикатурист Анатолий Василенко. Он скончался на 84 году жизни. Об этом сообщила главный редактор "Kyiv Independent" Ольга Руденко на своей странице в Facebook.
Анатолий Василенко много лет сотрудничал с сатирическим журналом "Перец", изданием "Сельские вести", газетой "Kyiv Post", а также является автором иллюстраций к роману Всеволода Нестайко "Тореадоры с Васюковки".
"Анатолий Петрович был легендой. Все знали, что ему около 80 лет, что он рисовал для "Перца" и иллюстрировал "Тореадоры с Васюковки", и что он не пользуется компьютером, интернетом или смартфоном. Почивайте с миром, Анатолий Петрович. Мы будем помнить вас.", – написала журналистка.
Анатолий Василенко родился в Полтавской области, в селе Нижняя Ланна Карловского района. Первую карикатуру создал на двоюродного брата Ивана.
Он был главным художником журнала для детей "Перченя". Сотрудничал с газетой "Сельские вести", работал в журналах "Барвінок", "Малятко", "Веселые картинки", "Вітчизна", "Дніпро", "Ранок". Проиллюстрировал около трехсот книг для детей и взрослых.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Кремль еще имеет силы для продвижения: министр Резников раскрыл, сколько бойцов ВСУ гибнет каждый день
Китай не поможет рф: санкции ЕС и США оставят россию без телефонов и ноутбуков, подробности
ВСУ сорвали наступление оккупантов, разведка сообщила об угрозе с другого направления: "Продвижение россии..."
Авто влетело в толпу подростков, выжили не все: кадры и подробности трагедии
Напомним, что оборвалась жизнь легенды киевского "Динамо".
Как Politeka сообщала, оборвалась жизнь известного украинца, его шедевры знают многие.
Также Politeka писала, что нелепая трагедия оборвала жизнь известного футболиста.