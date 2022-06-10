Умер известный украинский художник-карикатурист Анатолий Василенко. Он скончался на 84 году жизни. Об этом сообщила главный редактор "Kyiv Independent" Ольга Руденко на своей странице в Facebook.

Анатолий Василенко много лет сотрудничал с сатирическим журналом "Перец", изданием "Сельские вести", газетой "Kyiv Post", а также является автором иллюстраций к роману Всеволода Нестайко "Тореадоры с Васюковки".

"Анатолий Петрович был легендой. Все знали, что ему около 80 лет, что он рисовал для "Перца" и иллюстрировал "Тореадоры с Васюковки", и что он не пользуется компьютером, интернетом или смартфоном. Почивайте с миром, Анатолий Петрович. Мы будем помнить вас.", – написала журналистка.

Анатолий Василенко родился в Полтавской области, в селе Нижняя Ланна Карловского района. Первую карикатуру создал на двоюродного брата Ивана.

Он был главным художником журнала для детей "Перченя". Сотрудничал с газетой "Сельские вести", работал в журналах "Барвінок", "Малятко", "Веселые картинки", "Вітчизна", "Дніпро", "Ранок". Проиллюстрировал около трехсот книг для детей и взрослых.

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