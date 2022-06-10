Российские "вагнеровцы" - это своеобразные военные титушки, которые нигде не учитываются и воюют исключительно за деньги.

Об этом рассказал общественный деятель и боец ВСУ Евгений Карась, комментируя мощный удар украинских защитников по базе "вагнеровцев" на оккупированной Луганщине.

Напомним, ранее появились кадры охваченной огнем базы, на которой, по некоторым данным, выжил только один рашист.

"Вчера сделали наши военнослужащие мощный удар в Стаханове (после декоммунизации – Кадеевка) по центру, где находились "вагнеровцы". По нашим данным, только один выжил. Все остальные погибли там под завалами", – сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Комментируя мощный удар РСЗО "Ураган" ВСУ по спорткомплексу, где располагались боевики группы «Вагнера», Евгений Карась обратил внимание на то, что потери стали для вагнеровцев настолько ощутимыми, что они даже были вынуждены публично их признать.

Карась добавил, что "вагнеровцев" фрахтуют как скот за деньги на конкретные действия.

«Условно - штурм - 1000$, штурм в полной ж**е - 1500$. Дохлого "вагнеровца" в мешке везут в РФ. Он нигде не учитывается как погибший солдат армии РФ. Набирают судимых, косых, безразлично кого. Лишь бы бегало и стреляло за деньги. Своеобразные военные титушки. Последние боеспособные отряды России, потому что воюют исключительно за деньги. Оплатить алименты, суды, штрафы, закрыть «висяки» по уголовным делам. Ну и сегодня скот пошел на убой в кредит. Ничего не заработавшие взамен стали бесплатным удобрением донбасского грунта", - прокомментировал Карась ликвидацию очередной порции оккупантов.

Добавим, зо по данным Генштаба ВСУ, на 10 июня количество ликвидированных захватчиков составляло 31 900 человек.

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