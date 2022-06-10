Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter прокомментировал попытку российского диктатора владимира путина сравнить себя с Петром I и заявил, что россию нужно немедленно "деимпериализировать".
Напомним, 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными" путин заявил, что Петр I во время двадцатилетней войны "ничего не отторгал, а возвращал". Президент рф считает, будто бы теперь и на современную долю россии "тоже выпало возвращать и укреплять" – очевидно, имея в виду полномасштабное вторжение российских войск в Украину.
Представитель Офиса президента убежден, что такое заявление путина в очередной раз доказало, что никакого "конфликта" не было – есть только захват свободной страны и геноцид украинцев.
"Сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель вновь доказывают: не было никакого «конфликта», есть лишь кровавый захват страны под надуманными предлогами и геноцид украинского народа. Сегодня надо говорить не о "сохранении лица" россии, а о ее немедленной деимпериализации", – заявил Подоляк.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Кремль еще имеет силы для продвижения: министр Резников раскрыл, сколько бойцов ВСУ гибнет каждый день
Предатели уже жалеют, что помогают врагу: что сейчас происходит на оккупированной Запорожчине
Армия рф укрепляется, в разведке назвали новые сроки завершения войны: не август, и не октябрь
Напомним, Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота: что для этого нужно.
Как сообщала Politeka, новая беда обрушилась на украинцев в оккупированных городах.
Также Politeka писала, что в разведке не стали скрывать тяжелую ситуацию, Украина проигрывает с точки зрения артиллерии.