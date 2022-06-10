Певица и актриса Джули Круз, прославившаяся благодаря музыке в культовом сериале "Твин Пикс", скончалась на 66-м году жизни.

О трагедии сообщил муж звезды Эдвард Гриннан в Facebook, пишет The Guardian. Обстоятельств трагедии мужчина раскрывать не стал, но заверил, что смерть Джули произошла по естественным причинам.

«Без сожалений. Она спокойна… Я включил ей [трек B-52] Roam во время ее перехода. Теперь она будет бродить вечно. Покойся с миром, любовь моя», - написал вдовец.

Несколько лет назад Джули Круз рассказала, что страдает системной волчанкой. По ее словам, боли бывают настолько сильными, что она плачет и буквально бросается на людей.

«Я едва хожу. А теперь тяжело стоять», - говорила певица.

Круз записала четыре альбома, однако, вероятно, наиболее известна своим вокалом в композиции «Falling», основной музыкальной теме культового американского телесериала «Твин Пикс». До последнего времени сотрудничала с композитором Анджело Бадаламенти и режиссёром Дэвидом Линчем, который был продюсером и автором текстов большинства её песен.

Также она появлялась как персонаж в фильме "Твин Пикс", исполняя песню в городском баре, в спин-оффе фильма "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". В 2017-м Круз снялась в "Твин Пикс: Возвращение".

Кроме того Джули Круз гастролировала как участник группы B-52 на протяжении 1990-х годов и сотрудничала со многими другими исполнителями.

Напомним, экс-супруг едва не сорвал свадьбу 40-летней Бритни Спирс.

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