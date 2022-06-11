На войне против российских оккупантов погиб офицер и военный журналист Алексей Чубашев. Ему было всего 30 лет. О трагедии сообщил в Facebook его друг Михаил Макарук, пост которого разместила также группировка Объединенных сил.

"Сегодня у меня погиб друг. Алексей Чубашев, автор и ведущий самого крутого медийного проекта для поддержки Вооруженных Сил Украины. Мега положительный и профессиональный журналист. Офицер ... Человек, который верил в свое дело и шел всегда к поставленной цели. Леха, я тебя запомню навсегда как порядочного улыбчивого парня за чашкой кофе в Мариинском парке ... мы освободим твою Родину на Запорожье... У Леши осталась жена и его маленькая дочка и сыночек, который родился в марте", — написал Макарук.

Гибель Чубашева подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"К сожалению, на войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев. Он был автором программы "Рекрут UA", также известный как бывший руководитель "Армии FM" и Военного телевидения Украины. Герои не умирают", — сообщил руководитель ОП.

Последний пост Чубашева в Instagram датируется 9 июня. Под снимком военкор написал: "Идем дальше. Слава нации". При каких обстоятельствах и в каком районе погиб защитник пока неизвестно.





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