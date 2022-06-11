Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" подтвердил, что за время полномасштабной войны с россией погибли порядка 10 тысяч украинских защитников. При этом вражеские потери превышают наши в разы.

"У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а у российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше. Оно так и будет 1:5, 1:3, 1:6 колебаться", — сообщил Арестович.

Представитель ОП также предположил, что в результате успешной работы украинской артиллерии 10 июня погибли порядка 600 оккупантов. Отметим, согласно данным Генерального штаба ВСУ за сутки удалось ликвидировать 150 российских вояк.

На уточняющий вопрос Фейгина, "можно ли предположить, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов", Арестович ответил: "Да, где-то так".

Также ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинских войск в полномасштабной войне с россией составляют от 100 до 200 человек.

Напомним, эксперт объяснил, чем опасно завершение войны на позициях 23 февраля.

Как сообщала Politeka, ВСУ ликвидировали сразу двух генералов рф.

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