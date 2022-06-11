Пострадала техника, прибывшая на ремонт с войны в Украине.

В субботу, 11 июня около шести утра жители города Клинцы Брянской области рф, расположенного недалеко от украинской границы, услышали четыре взрыва. Пожар охватил воинскую часть в горокруге Халтурино. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, накоторых видно как минимум два источника пламени.

По предварительным данным, пострадала техника, прибывшая на ремонт с войны в Украине. Для тушения пожара задействовали 9 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших пока нет.

Сообщается, что на месте происшествия осколков не найдено, так что россияне сделали вывод, что минометного обстрела либо обстрела с беспилотника со стороныф украинской границы не было.

Брянский губернатор до сих пор не прокомментировал информацию о возгорании. Местным журналистам не удалось оперативно связаться с пресс-службой регионального МЧС.

Напомним, российские военкоматы продолжают гореть: кадры с места очередной атаки.

Кроме того, Politeka.net писала о крупном пожаре в бизнес-центре в Москве.

Также Politeka сообщала о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за возгорания на складах резины и пластика.