В субботу, 11 июня около шести утра жители города Клинцы Брянской области рф, расположенного недалеко от украинской границы, услышали четыре взрыва. Пожар охватил воинскую часть в горокруге Халтурино. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях.
Очевидцы публикуют кадры с места происшествия, накоторых видно как минимум два источника пламени.
По предварительным данным, пострадала техника, прибывшая на ремонт с войны в Украине. Для тушения пожара задействовали 9 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших пока нет.
Сообщается, что на месте происшествия осколков не найдено, так что россияне сделали вывод, что минометного обстрела либо обстрела с беспилотника со стороныф украинской границы не было.
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Брянский губернатор до сих пор не прокомментировал информацию о возгорании. Местным журналистам не удалось оперативно связаться с пресс-службой регионального МЧС.
Напомним, российские военкоматы продолжают гореть: кадры с места очередной атаки.
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