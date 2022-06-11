Об этом сообщил в Твиттере журналист Денис Казанский.
Он показал видео, на котором можно увидеть горящий автобус и пожарных, которые пытаются ликвидировать огонь. Как пояснил Казанский ЧП произошло в оккупированном Донецке. Там взорвался один из автобусов «местного производства», который на деле был доставлен в украинский город из россии.
«В Донецке взорвалось газовое оборудование в российских пазиках, которые выдавали за автобусы донецкого производства «Донбасс». Два автобуса сгорели. Российская техника - это всегда так. А другой теперь у них и не будет», - рассказал журналист.
Украинцы принялись активно обсуждать происшествие в реплаях.
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«Гореть – это национальная традиция российской техники…И не только техники», «Какое оригинальное название», «Скажут - диверсанты взорвали», «Вспоминается как стояли в очереди по 40 мин, чтобы поехать домой после футбола, десятки автобусов разного сорта, тысячи людей, а сейчас пустота», «Как это Деня не будет? Они ж руки потирают что из Мариуполя повывозили троллейбусы европейского образца, скорее всего и автобусы европейского образца прихватили», «Будет - когда туда вернется Украина», - пишут люди.
Напомним, Братчук сообщил о трагедии на пляже.
Как сообщала Politeka, в ГБР рассказали о нардепах-предателях.
Также Politeka писала, что взрыв прогремел в 20 метрах от берега: в командовании "Юг" срочно обратились к жителям.