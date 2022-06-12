Утром в воскресенье, 12 июня, в оккупированном Бердянске Запорожской области произошли три взрыва. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, половина города осталась без света из-за взрыва на подстанции возле супермаркета "Амстор".
Пожар, возникший после утренних взрывов на электрической распределительной станции, до сих пор не могут потушить.
Отметим, 12 июня в рф отмечают День россии, праздничные мероприятия планируются и на оккупированных территориях.
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