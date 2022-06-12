Учительнице украинского языка одной из школ Житомира объявили подозрение в коллаборационной деятельности.
Она оказалась сторонницей полномасштабного вторжения России в Украину, сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.
«Учительница украинского языка городской общеобразовательной школы убеждала своих коллег в том, что президент россии путин хочет с помощью “специальной военной операции” спасти украинский народ от так называемых “бандеровцев” и якобы помочь нашей стране в борьбе с “нацистами”. Поэтому сопротивление рашистским "асвабадителям» является бесперспективным и бессмысленным", – заявляла учительница своим коллегам.
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Напомним, наглая переселенка пожаловалась на жизнь во Львове: "Заставляют говорить по-украински".
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