Учительнице украинского языка одной из школ Житомира объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Она оказалась сторонницей полномасштабного вторжения России в Украину, сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

«Учительница украинского языка городской общеобразовательной школы убеждала своих коллег в том, что президент россии путин хочет с помощью “специальной военной операции” спасти украинский народ от так называемых “бандеровцев” и якобы помочь нашей стране в борьбе с “нацистами”. Поэтому сопротивление рашистским "асвабадителям» является бесперспективным и бессмысленным", – заявляла учительница своим коллегам.

Напомним, наглая переселенка пожаловалась на жизнь во Львове: "Заставляют говорить по-украински".

Кроме того, 18-летняя украинка активно сдавала оккупантам позиции ВСУ: что известно.

Также мошенники начали "охоту" на родственников бойцов ВСУ: требуют сотни тысяч гривен.