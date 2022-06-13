По данным местных СМИ, травмы получили трое детей.
В Сети появилось видео трагического момента, котороей записал мальчик, чьи друзья в тот момент находились на аттракционе.
На записи также слышно, как ребёнок кричит, что ему страшно, и советует другим не садиться в чашу. Через некоторое время платформа оторвалась и рухнула на землю.
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По данным СМИ, пострадавшие дети получили легкие травмы и их жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее сообщалось о трагедии на Тернопольщине – найдены тела двеочек.
Также Politeka.net писала об авиакатастрофе, жертвами которой стали пять морпехов.
Также сообщалось о трагедии в Берлине – там водитель, предположительно страдающий психическим заболеванием, влетел в толпу подростков. В результате атаки погибла учительница, 14 детей получили травмы разной степени тяжести.