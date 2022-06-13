Сын белорусского лидера Александра Лукашенко Николай и его одноклассница пришли на выпускной в нарядах в цветах флага Украины.

Соотвествующее фото, как пишет Politeka.net, бурно обсуждают в Сети:

«Такого нападения не ждал Лукашенко. Сын со спутницей на выпускном в цветах украинского флага», «Подстава или сознательный выбор?», «Жалко девушку. Ее съедят на выпускном ужине», «Волки в овечьей шкуре. Не ведитсь. Еще один метод а-ля Овсянникова. Эта фигня имеет сотню разных лиц и методов».

Напомним, на днях Лукашенко пригрозил наступлением на запад Украины.

«… Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – заявил белорусский диктатор.

В МВД Украины отреагировали на это заявление, заверив, что Лукашенко просто «загрязняет информационное пространство».

«Он - диктатор и может позволить себе нести все, что взбредет в голову. От этого он ничего не потеряет", - объяснил поведение Лукашенко советник главы МВД Виктор Андрусив.

Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.