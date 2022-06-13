Соотвествующее фото, как пишет Politeka.net, бурно обсуждают в Сети:
«Такого нападения не ждал Лукашенко. Сын со спутницей на выпускном в цветах украинского флага», «Подстава или сознательный выбор?», «Жалко девушку. Ее съедят на выпускном ужине», «Волки в овечьей шкуре. Не ведитсь. Еще один метод а-ля Овсянникова. Эта фигня имеет сотню разных лиц и методов».
Напомним, на днях Лукашенко пригрозил наступлением на запад Украины.
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«… Еще, может, за западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", – заявил белорусский диктатор.
В МВД Украины отреагировали на это заявление, заверив, что Лукашенко просто «загрязняет информационное пространство».
«Он - диктатор и может позволить себе нести все, что взбредет в голову. От этого он ничего не потеряет", - объяснил поведение Лукашенко советник главы МВД Виктор Андрусив.
Также сообщалось, что Беларусь стягивает технику, проводит ротацию и снимает с хранения танки - раскрыты цели Лукашенко.