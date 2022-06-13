Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о чрезвычайном уровне пожарной опасности во вторник и среду.
"Внимание! 14-15 июня в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что 14 июня ночью в западных областях Украины ожидаются грозы, днем в восточных и юго-восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
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