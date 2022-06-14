«Все что нам нужно, чтобы закончить эту войну - оружие, боеприпасы и оружие. Остальное является вторичном. Путин объявил войну не Северодонецку и Бахмуту, а всему Западу».

Об этом в очередной раз заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Также представитель ОП обнародовал фото, которое было сделано на одной из баз США, где хранится оружие.

«Они просто там стоят. Просто красиво стоят. Тысяча гаубиц М-777, например. Есть сто тысяч «Хамви» (бронеавтомобили – ред.) и БТР М113, танки и много чего другого. Ну чего им стоять под небом?», - заявил Арестович.

Фейгин, в свою очередь, на какое-то мгновение даже потерял дар речи от увиденного количества оружия и лакончино прокомментировал – «Прекрасно. Они просто там стоят...»

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы предоставить Украине все необходимое вооружение.

«США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха. У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине», - заявил Ллойд.

Напомним, оккупанты пытаются прорваться в Словянск и захватили еще один населенный пункт.

Также сообщалось, что в Офисе президента готовятся к возможному вторжению Беларуси.

Кроме того Politeka.net писала, что Арестович рассказал, что может остановить Путина.