Об этом сообщают в местных группах.
Утром во вторник, 14 июня, жители города сообщили, что слышали громкий "хлопок", а потом видели облако дыма в небе и российские вертолеты МЧС. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.
В некоторых районах города отключалось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, в зданиях выбило окна.
Позже губернатор Брянской области уточнил, что взрыв произошел в селе Займище городского округа Клинцы. По предварительной информации, ранены четыре человека и повреждены несколько домов.
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Три дня назад, 11 июня, в воинской части под Клинцами также был пожар. Местные сообщали, что слышали четыре взрыва. В результате уничтожена военная техника, которая использовалась оккупационной армией на территории Украины и была доставлена в Брянске на ремонт.
Напомним, российские военкоматы продолжают гореть: кадры с места очередной атаки.
Кроме того, Politeka.net писала о крупном пожаре в бизнес-центре в Москве.
Также Politeka сообщала о сильном пожаре в Набережных Челнах - там небо стало черным из-за возгорания на складах резины и пластика.