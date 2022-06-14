Как пишет Politeka.net речь идет о жителях Трускавца, которые идут купаться в питьевом озере. Борьба с ними идет не первый год, но ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни вызовы полиции на нарушителей не действуют – они каждое утро отправляются к воде.
Но, похоже, таким купаниям все же наступит конец. Как сообщает Трускавецкий городской совет, на озере периодически будут осуществляться рейды с участием представителей ООО «Трускавецкий водоканал», полиции и военкомата.
Лицам призывного возраста, которых обнаружат на озере, будут вручать повестки на месте.
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Добавим, что подобная практика уже применяется в отношении нарушителей комендантского часа. Те же, кто не являются военнообязанными, будут задержаны и после соответствующего решения суда оплатят немаленький штраф.
Напомним, на детском пляже в Днепре нашли тело мужчины.
Также сообщалось, что в Офисе президента сделали заявление по мобилизации.
Кроме того Politeka.net писала, что эксперт предупредил о расширении армии до миллиона человек.