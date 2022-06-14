Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во вторник, 14 июня.
"Уборочная сейчас начнется через дней 5-10. Вопрос, который интересует, — это проезд фур и спецтехники, работа людей, которые задействованы в уборочной, в комендантский час. Будем упрощать эту ситуацию. Фуры будут беспрепятственно ездить, и мы поговорили с соседними областями — там тоже", — пояснил Ким.
Также глава Николаевской ОВА сообщил, куда людям нужно обращаться, чтобы получить разрешение работать ночью.
"Касаемо подачи, кто будет работать, кто будет необходим при уборке в комендантский час, вам надо обращаться в районные администрации или к главам территориальных громад. Любым способом, чтоб эти списки сформировать и могли люди работать и перемещаться", — рассказал чиновник.
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"Этот вопрос решим: беспрепятственная будет проезжаемость фур ночью, чтоб мы могли максимально вывезти урожай с территории области туда, где можно это продать", — подчеркнул Виталий Ким.
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