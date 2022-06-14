"Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у z-Орды действительно накопилось очень много. Но в любом случае Россию ждет поражение в этой войне".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, «безунитазная» империя подписала себе смертный приговор в тот самый момент, когда ее первый солдат перешел границу Украины.

И для этого, как уверяет Подоляк, есть несколько причин. Во-первых, конец эпохи российской нефти.

«Введение эмбарго на российскую нефть и заморозка «Северного потока – 2» заканчивает эту эпоху. Москва не сможет перестроиться и продавать те же объемы Китаю и Индии. Нет, понятно, что медвежья пропаганда докажет своим неофитам, что 50 граммов намного лучше, чем 100 граммов и что «щи из еловых шишек» намного вкуснее картофеля с отбивной. Но... Часть нефтяных скважин придется заморозить навсегда», - заявил Подоляк.

По его словам впоследствии Европа начнет отказываться и от газа, ища альтернативы и меняя производственные цепочки.

"Это неизбежно просто потому, что Россия стала неадекватным и непредсказуемым партнером, с которым нельзя иметь дел. Поскольку Россия не умеет создавать ничего, кроме продажи природных даров, в среднесрочной перспективе ее постепенный упадок – обязательная вещь. Да и вообще зачем кому-то иметь в партнерах страну, которая врет, бухает что-то крепкое, но паленое, а потом обязательно хочет кого-то убить или что-то украсть?",- пояснил представитель ОП.

Таким образом экономическая изоляция приведет в России к «новым девяностым».

"Экономика России уже начинает удивительные странствия на дно. "Импортозамещение" невозможно – руками не вышли. А потому автомобили без подушек безопасности и стеклоподъемников – только начало", - уверяет Подоляк.

Также советник руководителя ОП напоминает о полной потере Россией международной репутации.

«Россия стала синонимом слова «токсичность». Москва стала не только изгоем для западного мира, но и для соседей. Никто не хочет иметь дел с Москвой, чтобы завтра тебя не пришли «спасать». Тот кто уже имеет, пытается дистанцироваться", - рассказал Подоляк.

В финале, уверен Михаил подоляк, россию ждет судьба мрачной и заброшенной провинции Китая.

"Россия обязательно проиграет, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой. Наша задача – обеспечить проигрыш России максимально быстро. Для этого нам нужно как можно больше оружия", - подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

Кроме того Подоляк жестко обратился к странам-партнерам в преддверии нового "Рамштайну":

"Каждый участник формата "Рамштайн" должен закрыть глаза и представить мир, в котором Россия победила. Утренние ракеты к круассанам, ночные сирены к колыбельным, исчезновение городов с тысячелетней историей. Этот мир станет реальностью, если сохранить текущие темпы поставок оружия. Ждем решения", - написал в своем Twitter советник главы Офиса Президента Украины.

Напомним, Подоляк также рассказал, как в ОП готовятся к возможному вторжению Беларуси.

Кроме того также сообщалось, что оккупанты пытаются прорваться в Славянск и захватили еще один населенный пункт.

Также Politeka.net писала о гибели известного киевского активиста Романа Ратушного.