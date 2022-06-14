Прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене в условиях военного положения заместителю генерального директора по медицинской части Херсонской областной детской больницы.
За данным Офиса генпрокурора, он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и передал захватчикам базу данных сотрудников Нацполиции в регионе.
В начале марта подозреваемый, исполняя обязанности директора учреждения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб рф и представителями оккупационных властей страны-агрессора.
По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больницы передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполіції в Херсонской области.
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После этого оккупанты получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона.
Напомним, крымчане взбунтовались против солдат рф, отказавшись их обслуживать.
Как писала Politeka, оккупанты рванули в наступление на нескольких направлениях, американцы предупредили о целях рф.
Также сообщалось, что ситуация на Херсонщине и Запорожье резко изменилась, в ОП сообщили подробности.