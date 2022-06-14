Пятый день в коме находится жительница Золочева, что на Харьковщине, Лилия Борох: 9 июня поселок накрыли российские "Грады", один человек погиб, еще пятеро, среди них и Лилия, получили ранения.
Как передает Суспільне, Лилии 47 лет, она школьная учительница, рассказывает ее сын Евгений, который с бабушкой Анной приехал к маме в больницу.
"Мама находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, мама находится в коме. Пока не сойдет отек мозга, никаких прогнозов нет. Пока нет положительной динамики, но нет и плохой", — говорит Евгений Борох.
Мама раненой Анна Ищенко вспоминает: Когда русские обстреляли Золочев из "Градов", воздушной тревоги не было, день был тихим.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
Оккупанты прорываются к Славянску и закрепляются еще в одном селе: как изменилась ситуация
У одного осталась дочь, у второго – дети и внуки: в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины
Могилевская приняла одно из самых красивых решений в жизни: "Показалось, что вы скоро станете мамой..."
Потери ВСУ на передовой: Подоляк назвал новые цифры погибших украинских военных
"Мы всегда с Лилечкой береглись, слушали, и когда воздушные тревоги, то убегали в подвал. В этот день, 9 июня, еще в шесть вечера была тишина, и соседи начали выходить на огороды, и она говорит: "Мам, давай и мы пойдем". Мы вышли, только вышли, она немного дальше пошла, а я пошла по поливалку с водой. Я не поняла, где оно и взялось, слышу стук, все потемнело, все в пыли. Я ничего не вижу, кричу "Доця, где ты есть? Доця, где ты есть?"— молчит", — рассказывает Анна.
Женщина нашла дочь без сознания, доставить ее в больницу помогли военные.
Напомним, оккупанты снова бросились в наступление и захватывают территории Харьковщины.
Как Politeka сообщала, житель Харьковщины оказался агентом ФСБ, детали разоблачения.
Также Politeka писала, что российский истребитель упал на Харьковщине.