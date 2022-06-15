Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг осуществлял артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевелевка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки.

"Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются", - говорится в сводке Генштаба.

Между тем в МВД сообщили об угрозе оккупации Славянска российскими войсками в ближайшее время.

Так, по словам советника главы МВД Виктора Андрусива, рашисты могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни. Вероятнее всего оккупанты пойдут на Барвенково, чтобы через этот населенный пункт двигаться на окружение Славянска.

В то же время другая группа захватчиков будет наступать от Лимана – то есть с другой стороны Славянска. Это, по словам Андрусива, вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели.

Напомним, ночью оккупанты накрыли жилые дома на Днепропетровщине из "Ураганов", есть погибшие.

Также сообщалось, что в Пентагоне раскрыли, изменилась ли задумка Путина по Украине.

Также Politeka писала, что эксперты объяснили, для чего Россия обстреливает Донецк.