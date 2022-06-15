Информацию о гибели Постнова в ночь на 14 июня распространил на своем сайте Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД), пишет Politeka.net.

Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Пропагандист также был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова».

Добавим, в свою очередь в Генштабе ВСу сообщили, что на утро 15 июня ВСУ ликвидировали уже 32 750 оккупантов.

Напомним, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.

Также сообщалось, что ночью оккупанты накрыли жилые дома на Днепропетровщине из "Ураганов".

В результате удара погибли 4 мирных жителя. Еще один человек с ранениями был доставлен в больницу.

Кроме того Politeka.net писала, что война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. В разведке США рассматривают три сценария развития ситуации.