Информацию о гибели Постнова в ночь на 14 июня распространил на своем сайте Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД), пишет Politeka.net.
Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.
Пропагандист также был отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова».
Добавим, в свою очередь в Генштабе ВСу сообщили, что на утро 15 июня ВСУ ликвидировали уже 32 750 оккупантов.
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Напомним, ВСУ заставили оккупантов отступить сразу на двух направлениях.
Также сообщалось, что ночью оккупанты накрыли жилые дома на Днепропетровщине из "Ураганов".
В результате удара погибли 4 мирных жителя. Еще один человек с ранениями был доставлен в больницу.
Кроме того Politeka.net писала, что война России в Украине находится на критической стадии, которая может определить долгосрочный исход конфликта. В разведке США рассматривают три сценария развития ситуации.