В среднем в неделю к белорусскому полку имени Кастуся Калиновского присоединяется около десяти бойцов.

Об этом рассказал командир полка Денис Прохоров с позывным «Кит» в интервью оппозиционному белорусскому изданию «Зеркало». Как отмечает издание, «Кит» стал одним из первых белорусов, кто с начала «второй фазы войны» уже участвовал в серьезных боях - речь идет о Буче.

По словам бойца, среди его однополчан люди самых разных профессий. Еженедельно количество бойцов растет, но точную их цифру Прохоров скрывает.

«Скажу лишь, что нас больше 400 человек. Насколько больше, не отвечу. Сейчас в среднем в неделю к нам присоединяется около десяти бойцов. 90−95% полка — это гражданские», - сообщил собеседник издания.

По его словам, большинство это те, кому после выборов в 2020-м пришлось уехать из Беларуси.

«После того, как в Украине началась война, у многих из них случился «покліч сэрца», как было у меня в 2014-м, и они вышли на нас. Они быстро учатся военному делу и понимают все суровые реалии. Среди тех же, кто имеет боевой опыт, — это люди из «Азова», участники «Правого сектора» и других добровольческих подразделений», - рассказал «Кит».

Самому младшему бойцу – 18, самому старшему – 70.

«Поначалу мы брали всех, так как для создания подразделения было важно количество. А там уже, как говорится, каждому искали применение. Сейчас такого нет», - сообщил командир полка.

Напомним, в Офисе президента Украиины не исключают, что белорусские войска все же могут вторгнуться в Украину.

Подоляк также рассказал, что Украина не ожидала, что Беларусь предоставит россии в полном объеме свою инфраструктуру для вторжения.

Сам Лукашенко на днях пригрозил наступлением на запад Украины.





