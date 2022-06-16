Об этом, озвучивая результаты встречи Контактной группы по украинской обороны в формате "Рамштайн-3", которая состоялась 15 июня в Брюсселе, заявил министр обороны Алексей Резников.

Так, по его словам, Украине предоставят больше военного вооружения. Помощь будет передана от разных стран.

Так, от США украинские Вооруженные силы получат 155-мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.

Популярные статьи сейчас

"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина

Путин планировал еще одну войну на 2027 год: куда оккупанты вторгнутся, если Украина падет

Россияне накрыли жилые дома Днепропетровщины из "Ураганов": названо количество жертв

Врач областной детской больницы оказался предателем: сдавал россиянам данные полицейских

Судья "Україна має талант" Евгений Кот хвастнул красоткой-женой в роскошном платье: "Хорошо..."
Показать еще

В свою очередь Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Резников также подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость.

"Украина победит!"- подчеркнул министр обороны.

Добавим, что тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений являются очень-очень хорошими".

ВСУ, артиллерия

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошими новости с третьей встречи в формате «Рамштайн».

"Ожидаем увеличения этой поддержки. Имеем, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно, привлечены 14 государств", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия может предложить сделку.

Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.

Также Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.