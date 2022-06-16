Партнеры и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а НАТО имеет наибольшее единство в своей истории.

Об этом, озвучивая результаты встречи Контактной группы по украинской обороны в формате "Рамштайн-3", которая состоялась 15 июня в Брюсселе, заявил министр обороны Алексей Резников.

Так, по его словам, Украине предоставят больше военного вооружения. Помощь будет передана от разных стран.

Так, от США украинские Вооруженные силы получат 155-мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.

#Ramstein 3 Results

🇬🇪🇲🇩🇪🇨 joined the club;

more arms to be supplied by 🇺🇲 (155 mm guns, HIMARS, Harpoons and more);

helicopters from 🇸🇰;

artillery from 🇨🇦🇵🇱🇳🇱;

MLRS from 🇩🇪;

... and something more .

Thank to all.#UAarmy is ready to use its new tools against evil forces.

(1/2) pic.twitter.com/3H94tJqvQe — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 15, 2022

В свою очередь Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Резников также подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость.

"Украина победит!"- подчеркнул министр обороны.

Добавим, что тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений являются очень-очень хорошими".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошими новости с третьей встречи в формате «Рамштайн».

"Ожидаем увеличения этой поддержки. Имеем, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно, привлечены 14 государств", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Россия может предложить сделку.

Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.

Также Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.