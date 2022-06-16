Об этом, озвучивая результаты встречи Контактной группы по украинской обороны в формате "Рамштайн-3", которая состоялась 15 июня в Брюсселе, заявил министр обороны Алексей Резников.
Так, по его словам, Украине предоставят больше военного вооружения. Помощь будет передана от разных стран.
Так, от США украинские Вооруженные силы получат 155-мм пушки, ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons.
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В свою очередь Словакия передаст вертолеты, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию, а Германия – реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Резников также подчеркнул, что Украина продолжит борьбу за Свободу и Независимость.
"Украина победит!"- подчеркнул министр обороны.
Добавим, что тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что "навыки украинских артиллерийских подразделений являются очень-очень хорошими".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал хорошими новости с третьей встречи в формате «Рамштайн».
"Ожидаем увеличения этой поддержки. Имеем, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной. В рамках "Рамштайна" Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно, привлечены 14 государств", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Россия может предложить сделку.
Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ ликвидировали известного российского пропагандиста.
Также Politeka.net писала, что в разведке США озвучили три сценария развития войны в Украине.