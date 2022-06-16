Утром 16 июня на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Привольное произошло страшное ДТП, в результате которого есть жертвы.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на полицию Ровенской области, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 22-летний военнослужащий. Еще одного 21-летнего госпитализировали в больницу.

Из искореженного легкового авто их пришлось деблокировать спасателям.

«Движение на этом участке затруднено: его регулируют патрульные полицейские.Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что авто буквально превратилось в груду металлолома.

Напомним, в мае также на трассе Киев-Чоп произошла страшная трагедия, в результате которой погибли почти 30 человек.

Причина страшного ДТП - несоблюдение правил дорожного движения: на встречную полосу выехал микроавтобус, который совершал маневр обгона, но не справился с управлением и допустил столкновение с бензовозом. Результат-26 погибших и 12 раненых.