Как сообщает Politeka.net с ссылкой на полицию Ровенской области, в результате столкновения двух транспортных средств погиб 22-летний военнослужащий. Еще одного 21-летнего госпитализировали в больницу.
Из искореженного легкового авто их пришлось деблокировать спасателям.
«Движение на этом участке затруднено: его регулируют патрульные полицейские.Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что авто буквально превратилось в груду металлолома.
Напомним, в мае также на трассе Киев-Чоп произошла страшная трагедия, в результате которой погибли почти 30 человек.
Причина страшного ДТП - несоблюдение правил дорожного движения: на встречную полосу выехал микроавтобус, который совершал маневр обгона, но не справился с управлением и допустил столкновение с бензовозом. Результат-26 погибших и 12 раненых.