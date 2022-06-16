На Киевщине произошла трагедия, жертвой которой стал подросток.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Главное управление ГСЧС в Киевской области, днем 15 июня в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в озере Центральное в г. Березань утонул ребенок.

На место происшествия были направлены спасатели и водолазно-спасательная группа.

В свою очередь местные жители помогали спасателям прочесывать дно водоема с помощью лодки и эхолота.

После девяти часов вечера поиски были завершены и были продолжены 16 июня. По предварительным данным, мальчик 2007 года рождения утонувший во время купания, был жителем г. Березань.

В комментариях к посту появилось сообщение о том, что тело парня до сих пор ищут.

"Боже, какое горе", - комментируют трагедию пользователи Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что на детском пляже в Днепре нашли тело мужчины.

Также Politeka.net писала, что мужчину унесло течением на глазах у отдыхающих.

К счастью, его удалось спасти и вернуть на берег.

Кроме того Politeka.net писала о большом количестве трагедий на воде только за первую неделю лета.