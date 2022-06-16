Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».
После огромного сопротивления оккупанты сузили театр военных действий до очень узкого пространства и теперь активная фаза боевых действий сосредоточилась на Донбассе.
«Первая ошибка, которую россияне исправили: максимально уменьшили расстояние между авангардом и тылом для того, чтобы система обеспечения не удалялась от боевых частей, ведущих боевые действия. За счет этого уменьшили риск того, что будут крушить их колонны, и то, что у них будут останавливаться наступления из-за нехватки горючего и боекомплекта», - рассказал Рахманин.
Кроме того россияне несколько скорректировали свои действия. Так, по его словам, если проанализировать, на последних учениях перед вторжением они отрабатывали так называемую тактику общевойскового боя.
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"Это когда разные виды войск пытаются координировать свои действия. Но как раз этой координации в начале полномасштабной войны нехватало. То есть не было четкой координации разведки, беспилотной авиации, авиации фронтовой, тактической авиации, артиллерии. Сейчас они в этом исправляются", - рассказал Рахманин.
Кроме того, у врага больше нет растянутой линии фронта, поэтому за счет огромного количества стволов и боеприпасов они имеют возможность создать огромную плотность огня, «на которую нечем ответить». Потому что нет у ВСУ такого количества стволов и боекомплекта.
"И они нас выдавливают, выжимают очень медленно, но достаточно методично. Не всегда им это удается, но такая тактика срабатывает», - констатировал Рахманин.
Напомним, Рахманин также рассказал, что будет, если россияне захватят Северодонецк.
Тем временем, напомним, в Украине находятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц. Лидеры стран Европы в частности прибыли в разгромленный российской армией Ирпень, где имели возможность "увидеть лицо Путина".
Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.