Российский лидер владимир путин искренне надеялся, что сопротивления не будет, население будет лояльно, а Вооруженные Силы Украины либо разбегутся, либо будут переходить на сторону врага. И это стало его главной ошибкой.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

После огромного сопротивления оккупанты сузили театр военных действий до очень узкого пространства и теперь активная фаза боевых действий сосредоточилась на Донбассе.

«Первая ошибка, которую россияне исправили: максимально уменьшили расстояние между авангардом и тылом для того, чтобы система обеспечения не удалялась от боевых частей, ведущих боевые действия. За счет этого уменьшили риск того, что будут крушить их колонны, и то, что у них будут останавливаться наступления из-за нехватки горючего и боекомплекта», - рассказал Рахманин.

Кроме того россияне несколько скорректировали свои действия. Так, по его словам, если проанализировать, на последних учениях перед вторжением они отрабатывали так называемую тактику общевойскового боя.

"Это когда разные виды войск пытаются координировать свои действия. Но как раз этой координации в начале полномасштабной войны нехватало. То есть не было четкой координации разведки, беспилотной авиации, авиации фронтовой, тактической авиации, артиллерии. Сейчас они в этом исправляются", - рассказал Рахманин.

Кроме того, у врага больше нет растянутой линии фронта, поэтому за счет огромного количества стволов и боеприпасов они имеют возможность создать огромную плотность огня, «на которую нечем ответить». Потому что нет у ВСУ такого количества стволов и боекомплекта.

"И они нас выдавливают, выжимают очень медленно, но достаточно методично. Не всегда им это удается, но такая тактика срабатывает», - констатировал Рахманин.

Напомним, Рахманин также рассказал, что будет, если россияне захватят Северодонецк.

Тем временем, напомним, в Украине находятся президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц. Лидеры стран Европы в частности прибыли в разгромленный российской армией Ирпень, где имели возможность "увидеть лицо Путина".

Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.