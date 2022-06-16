В столице злоумышленник обворовал квартиру военнослужащего, пока тот пребывал в зоне боевых действий.
Об этом 16 июня
В столичную полицию обратился военнослужащий ВСУ, который после ротации вернулся в дом и обнаружил, что обворовали его квартиру.
Оперативники разоблачили в совершении правонарушения 35-летнего киевлянина, уже подозреваемого в совершении аналогичного преступления на территории Подольского района.
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Фигурант не успел реализовать похищенное имущество, следователи изъяли похищенное в качестве вещественных доказательств и после проведения всех необходимых следственных действий возвратят вещи владельцу.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно, что на детском пляже в Днепре нашли тело мужчины.
Также Politeka.net писала, что мужчину унесло течением на глазах у отдыхающих.
Кроме того Politeka.net писала о большом количестве трагедий на воде только за первую неделю лета.