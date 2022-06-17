"Либо это будет долгая изнурительная война на истощение без каких-то существенных побед с той или иной стороны, либо это будут какие-то локальные успехи, которые будут параллельно с потерями для одной из сторон, и это заставит искать мирной развязки".

Такое мнение высказал в интервью «Украинской правде» народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Также, по его словам, может случиться так, что какая-то из сторон соберется с силами и перехватит окончательно инициативу, определит направление главного удара и одержит существенную победу.

Также Рахманин подчеркнул, что оккупанты планируют наступать на Юг.

"Запорожская, Николаевская область. Мы их остановили, и сейчас там ничего из ряда вон выходящего не происходит. Они пока отказались от идеи наступать на Запорожье, Кривой Рог, на Днепр, потому что огромное количество ресурсов у них забирает битва на Донбассе. Хотя это следующая их идея, они собираются наступать на Юг», - объяснил Рахманин, добавив, что россияне пока отстают от своего плана, который сами себе «нарисовали».

Кроме того член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что захватчики «выдыхаются потихоньку», а их наступление «захлебывается».

"И на самом деле в течение 2-6 недель будет понятно, каков будет характер этой войны», - предположил Рахманин.

Напомним, оккупанты сделали работу над ошибками и изменили тактику.

Рахманин также рассказал, что будет, если россияне захватят Северодонецк.

Кроме того, Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно возросли.