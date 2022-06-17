Силы ВСУ добились определенных успехов в Запорожской области и на Херсонщине – у врага значительные потери.

Тем временем, как сообщает Генштаб ВСУ, на Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск.

Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное, но украинские воины успешно отразили штурм.

Пытаясь создать условия для развития наступления на Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии и нанесли авиаудар по Устиновке.

Бои за Северодонецк продолжаются.

«Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии», - констатировали в Генштабе.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое - враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово, но украинские воины заставили их бежать.

Напомним, оккупанты ломанулись в разведку боем и сильно пожалели.

Также Politeka.net писала о городах, куда оккупанты рванут после Донбасса.

Кроме того Politeka.net сообщала, что даст россиянам захват Северодонецка.