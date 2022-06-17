Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр обороны Алексей Резников, подытоживая двухдневный визит в Брюссель, где проходило третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», который создан по инициативе США.

"Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", - заверил Резников относительно вооружения.

По словам министра, первоочередной задачей является остановка российского нашествия.

"Ведь российские преступники уничтожают все на территориях, которые им удается временно захватить. Для этого нам нужно быстрое усиление за счет поставок артиллерии, танков и бронетехники, средств ПВО и тому подобное. Задачей второго этапа является выход в как можно более быстрые сроки на линии разграничения и административную границу по состоянию на 24 февраля. Именно на этом мы концентрируемся», - пояснил Алексей Резников.

Министр обороны заверил, что использовать оружие для нападения на россию или захват ее территорий Украина не собирается, и наши партнеры это понимают.

"Неоднократно лидеры стран отмечали, что Россия должна покинуть нашу территорию, вывести свои войска. Что Украина должна вернуть все свои территории в международно признанных границах. российские войска должны покинуть территорию Украины. И Крым, и Донецкую область с Луганщиной», - подчеркнул министр, добавив, что дальнейшая реинтеграция - один из ключевых и хрупких вопросов.

Также Алексей Резников подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая Крым, является приоритетом европейской безопасности и должно стать частью свободного мира.

Напомним, враг стягивает больше артиллерии и готовится к атаке на еще один крупный город.

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