Россияне отстранили генерал-полковника Сердюков от командования за провал операции в Украине и массовые потери в рядах десантников.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, цитируя в своем телеграм-канале известного блогера и офицера украинской армии Анатолия Штефана (Штирлица).

«Новым командующим назначен генерал – полковник Михаил Теплинский. Кстати, уроженец Донецкой области», - сообщил Штефан, ссылаясь на данные из открытых источников.

Начальником штаба - первым заместителем назначен генерал - лейтенант Анатолий Концевый.

«Надеюсь, что они вместе со своими подчиненными и в дальнейшем хорошо поддержат традиции выпускников Рязанского высшего воздушно - десантного командного училища», - добавил Штефан.

Добавим, 10 июня украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил о снятии Сердюкова.

«Генерал-полковника Андрея Николаевича Сердюкова сняли с должности Командующего Воздушно-десантными войсками.

Андрей Николаевич "прославился" тем, что своими приказами уничтожил более 60% всех БТГр ВДВ под Киевом, а после отступления, отправил десантников, без возобновления боеготовности, на Харьковское направление, где за ВДВ окончательно закрепился новый девиз: "никто кроме нас, но мы после вас".

Учитывая все прошлые заслуги, Сердюкова решили по-тихому заменить, вместо того чтобы уволить с позором или ликвидировать (такой вариант также рассматривался). Командованию ВДВ объяснили замену командующего “приливом свежих сил”, однако все прекрасно понимают, что причина в бездарном руководстве, из-за которого Воздушно-десантные войска понесли огромные потери среди личного состава и техники, потеряли боеготовность большинства войсковых частей, множество раз провалили штурмовые операции, и в конце концов потеряли статус “элитного рода войск", - сообщал журналист.

Отметим, ранее в британской разведке констатировали, что россия не смогла эффективно использовать свои элитные подразделения воздушно-десантных сил (ВДВ) в войне против Украины. В результате неспособность предвидеть сопротивление украинцев и самоуверенность российских командиров привели к значительным потерям среди десантников.

Напомним, 17 июня стало известно, что ВМС Украины птопили в Черном море вражеский буксир "Василий Бех".

Ранее также появилась информация о проблемах в российском флоте.

Кроме того Politeka.net писала, что Братчук обратился к недовольным поставками оружия.