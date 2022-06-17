Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Окончательное решение 23-24 июня примет Европейский Совет, пишет Politeka.net.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина - это европейская страна, которая продемонстрировала устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств.

Также Еврокомиссия дает план действий, который надо выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Так, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Украина должна сделать следующие шаги:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

Завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам группы по финансовым мерам (FATF);

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Должен заработать «антиолигархический» закон;

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится, согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Уже появилась первая реакция президента Украины.

"Это первый шаг к членству в ЕС, который, несомненно, приблизит нашу победу. Спасибо Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги на следующей неделе", — написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Напомним, в СМИ обнародовали, о чем Зеленский, Макрон, Шольц и Драги могли говорить за закрытыми дверями.

Также сообщалось, что европейских лидеров привезли на руины Ирпеня, где они, по мнению украинцев, смогли увидеть настоящее лицо Путина.

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