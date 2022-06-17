Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», - заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление «О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией».

«В связи с запланированным решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», - предупредил Зеленский.

Напомним, Украина стала еще ближе к вступлению в ЕС - обнародован полный перечень жестких требований.

Также сообщалось, что эксперт рассказал, что россиянам даст захват Северодонецка.

Кроме того Politeka.net писала, что ежедневные потери ВСУ значительно выросли.