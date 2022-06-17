"Это следующая их идея": названы города, куда оккупанты рванут после Донбасса

"Либо это будет долгая изнурительная война на истощение без каких-то существенных побед с той или иной стороны, либо это будут какие-то локальные успехи, которые будут параллельно с потерями для одной из сторон, и это заставит искать мирной развязки".