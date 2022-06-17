Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Благодаря статусу наша страна получит немало экономических выгод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина, Евросоюз

Среди выгод такого статуса для Украины Денис Шмыгаль перечислил следующие:

Напомним, НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии.

Как сообщала Politeka, почему некоторые страны Европы боятся членства Украины в ЕС.

Также Politeka писала, как Балто-Черноморский союз разрушит планы рф и Китая.