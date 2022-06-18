Соответствующее заявление политик сделал в комментарии "Голосу Америки".
Сейчас Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами приехал в США, где проводят переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по ускорению поставок оружия для Украины.
По словам Арахамии, переговоры с россией могут продолжить, когда Украина укрепит свои позиции на фронте, ориентировочно в конце августа после ряда контратак.
"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", — пояснил нардеп, не уточняя где и как именно Украина попытается восстановить позиции.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Интереснее, чем было до сих пор": Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели
Штрафы, пеня и проценты: в НБУ сделали важное предупреждение, что нужно знать украинцам
Угроза нового вторжения с Беларуси: Зеленский уже дал поручение, какая сейчас ситуация на границе
Победительница "Холостяка" Анна Богдан честно ответила, были ли ее отношения с Заливако контрактом: "Я..."
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Украина готова к переговорам с россией только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.
"Я не ищу баланс, чтобы о чем-то договориться. Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова закончить войну. Времени на болтовню нет", - заявил украиинский лидер.
Напомним, в Минобороны впервые раскрыли потери ВСУ в технике.
Как сообщала Politeka, Россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.
Также Politeka писала, что ситуация на Херсонщине резко изменилась, в ОП сообщили детали.