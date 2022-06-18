Председатель переговорной группы с россией по войне, народный депутат Давид Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить мирные переговоры с оккупантами.

Соответствующее заявление политик сделал в комментарии "Голосу Америки".

Сейчас Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами приехал в США, где проводят переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по ускорению поставок оружия для Украины.

По словам Арахамии, переговоры с россией могут продолжить, когда Украина укрепит свои позиции на фронте, ориентировочно в конце августа после ряда контратак.

"Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", — пояснил нардеп, не уточняя где и как именно Украина попытается восстановить позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, что Украина готова к переговорам с россией только тогда, когда оккупанты будут готовы закончить войну.

"Я не ищу баланс, чтобы о чем-то договориться. Мы точно знаем, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений. Мы готовы говорить только тогда, когда вторая сторона будет готова закончить войну. Времени на болтовню нет", - заявил украиинский лидер.

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