Бывшая депутат поселкового совета Мангушского района Анжела Клименко собственноручно сдала своего сына военного в плен россиянам.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Бывший депутат Покровского поселкового совета Мангушского района. Участвовала в организации псевдореферендума в 2014 году. Сейчас самостоятельно перешла на сторону оккупантов. Возглавляет один из гуманитарных штабов Единой россии.

Главное! Ее сын военнослужащий ВСУ (на фото). Она собственноручно сдала собственного сына в плен оккупантов. МраZота наивысшей степени. Запечатлено. Возмездие уже рядом", - пишет Андрющенко в Телеграмм.

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